Институт выплатит работнику моральный вред

Работника обнинского физико-энергетического института, который также являлся и членом профсоюза, уволили по сокращению штатов, что является нарушением Трудового кодекса.

Суд согласился с позицией прокурора о незаконности увольнения и восстановил гражданина на работе, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 13 декабря.

Кроме того работодателя обязали выплатить заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

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