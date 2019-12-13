Мужчина уволился с работы, чтобы не платить алименты

Калужанин должен был выплачивать алименты на свою 15-летнюю дочь по решению суда.

Однако сразу после возбуждения исполнительного производства гражданин уволился с официального места работы и заявил приставам, что ни работать, ни платить денег не будет.

Мужчине закрыли выезд за границу, не раз проверяли его имущество и счета, с которых удавалось взыскать незначительные суммы.

Когда долг вырос до 100 тысяч, суд вынес решение назначить злостному неплательщику 40 часов обязательных работ.

Отбыв наказание, горе-отец официально трудоустроился.

Сейчас с заработной платы мужчины удерживаются максимально возможные 70% в счет алиментов, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 13 декабря.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.