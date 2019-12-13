Семейная пара снабжала наркоманов дурманом

Супружеская пара была задержана полицейскими при попытке сбыта неизвестного вещества путем закладок в Кондрово, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 13 декабря.
Свертки с этим же порошком нашли в еще двух тайниках и при личном досмотре у 28-ленего молодого человека и его 30-летней супруги.
Экспертиза показала, что это синтетический наркотик «N-метилэфедрон». Общая масса изъятого дурмана составила 26,73 граммов.
По версии оперативников супруги в течение двух месяцев снабжали «заказчиков», оставляя «закладки» по Калужской области. Подозреваемые сами также являлись потребителями.
В отношении граждан возбудили уголовное дело по двум статьям.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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