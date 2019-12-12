Роковой удар: жена убила мужа одним ударом в сердце

Жительница Хвастовичского района признана виновной в убийстве мужа.

Как сообщили в областной прокуратуре, семейная пара распивала спиртные напитки и поссорилась.

Мужчина ударил свою жену, на что в ответ подсудимая взяла нож и нанесла своему супругу один удар ножом в область сердца. Он оказался роковым: муж умер до приезда скорой.

Женщина вызвала скорую, написала явку с повинной и содействовала следствию. Суд учел эти обстоятельства и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.