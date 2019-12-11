На административной планерке в Обнинске сравнили статистику по ДТП 2014 года и современную, сообщило издание «НГ-РЕГИОН» во вторник, 10 декабря.

Тогда в Обнинске было около 40 тысяч автомобилей. Произошло 161 ДТП, погибли 11 человек.

В уходящем году, при 60 тысячах машин - 101 ДТП и 3 погибших, двое из которых мотоциклисты, которые не справились с управлением.

На пешеходных переходах в этом году сбили 41 человека, а в 2014 – 35; а вне переходов: 18 против 44.

В результате чиновники приняли решение увеличить число камер, контролирующих скорость, и продолжить устанавливать ограждения проезжих частей.

Фото: издание «НГ-РЕГИОН».