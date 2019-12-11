Мужчина спас 4-летнего ребенка, провалившегося под лед

В Кирове житель микрорайона Жилино работал на своем участке, когда услышал детские крики со стороны реки. Оказалось, что двое мальчишек катались по льду возле берега и один из них провалился в полынью.
Мужчина лег на лед, подполз к мальчику, вытащил его и отнес домой.
К счастью, ребенок не получил повреждений.
Спасителя зовут Александр Анатольевич Кирюшкин. Он работает водителем в районной администрации.
Фото: издание «Знамя Труда».
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