Мужчина спас 4-летнего ребенка, провалившегося под лед

В Кирове житель микрорайона Жилино работал на своем участке, когда услышал детские крики со стороны реки. Оказалось, что двое мальчишек катались по льду возле берега и один из них провалился в полынью.

Мужчина лег на лед, подполз к мальчику, вытащил его и отнес домой.

К счастью, ребенок не получил повреждений.

Спасителя зовут Александр Анатольевич Кирюшкин. Он работает водителем в районной администрации.

Фото: издание «Знамя Труда».