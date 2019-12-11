Бесхозные авто эвакуировали на стоянку

Обнинские специалисты МПКХ продолжают работу по эвакуации брошенного разукомплектованного автотранспорта, сообщили в администрации города.
Всего с начала года выявлено и оклеено предупреждениями об эвакуации 202 машины.
14 бесхозных авто отправились на спецстоянку.
Расходы предприятия по выявлению, эвакуации и хранению эвакуированных транспортных средств будут взысканы с владельцев транспортных средств, согласно тарифу.
Фото: администрация Обнинска.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!