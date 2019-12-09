Целительницу осудили на три с половиной года колонии

Калужский районный суд признал 54-летнюю женщину виновной в хищениях в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 9 ноября.

Подсудимая предлагала потерпевшим снять порчу, проводя ритуал в их автомобилях.

Для этого мошенница просила принести рис, соль, крупную сумму денег и ювелирные изделия.

Злоумышленница складывала эти предметы в наволочку, проводила «обряд», по окончании которого жертва должна была выйти из машины и вылить стакан воды с сожженной свечой около ближайшего дерева.

В это время преступница меняла банкноты на билеты банка приколов и похищала драгоценности.

Таким способом подсудимая обокрала двух граждан на сумму более 1,5 миллионов рублей.

Мошеннице назначили 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

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