Целительницу осудили на три с половиной года колонии

Калужский районный суд признал 54-летнюю женщину виновной в хищениях в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 9 ноября.
Подсудимая предлагала потерпевшим снять порчу, проводя ритуал в их автомобилях.
Для этого мошенница просила принести рис, соль, крупную сумму денег и ювелирные изделия.
Злоумышленница складывала эти предметы в наволочку, проводила «обряд», по окончании которого жертва должна была выйти из машины и вылить стакан воды с сожженной свечой около ближайшего дерева.
В это время преступница меняла банкноты на билеты банка приколов и похищала драгоценности.
Таким способом подсудимая обокрала двух граждан на сумму более 1,5 миллионов рублей.
Мошеннице назначили 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.
Фото: Pixabay.com
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