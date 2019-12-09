В пяти районах области эпидемия ОРВИ

На 49 неделе в Калужской области в целом сезонная заболеваемость ОРВИ стабильная, сообщил областной Роспотребнадзор в понедельник, 9 декабря.

Однако в 5 районах зарегистрировано превышение пороговых показателей: Жуковский (+42,0%), Малоярославецкий (+52,2%), Ульяновский (+43,8%), Хвастовичский (+7,5%), Юхновский (+42,4%).

А в Обнинске медики выявили грипп у ребенка 9-ти лет.

При этом, на сегодняшний день около 46% населения области вакцинировалось против вирусной инфекции.

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