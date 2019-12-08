За ночь в Калуге произошло два пожара в жилых домах

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Калуге произошло два пожара в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба МЧС.

Около часа ночи в одном из домов по улице Болотникова загорелся электросчетчик на лестничной клетке.

На место происшествия направили 17 спасателей и 5 спецмашин.

А в 2:24 на Площади Победы загорелась квартира, туда поехали 12 пожарных на 4 машинах.

В обоих случаях огонь ликвидировали до приезда спасателей, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.