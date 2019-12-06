Пенсионеры «подарили» незнакомцам больше миллиона

Как сообщили в региональном УМВД, к пенсионерке в наукограде пришли неизвестные, чтобы обменять деньги на новые банкноты. В итоге вместо 60 тысяч у бабушки остались билеты банка приколов.

В этот же день в Калуге другая пожилая женщина, находясь дома одна, открыла дверь квартиры двум незнакомкам, представившимся специалистами по проверке счетчиков водоснабжения и газового оборудования. Отвлекая внимание пенсионерки, гостьи выяснили место хранения её сбережений и совершили кражу более 30 тысяч рублей.

Еще одна калужанка лишилась более одного миллиона рублей. Мошенники, позвонив своей жертве, сообщили, что женщине причитается компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарства. Но необходимо внести определенный взнос. По всем фактам полицейские проводят проверки и ищут злоумышленников.

Фото: УМВД России по Калужской области.