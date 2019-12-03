Пригороды Калуги снова обесточат

с 09-00 до 19-00 обесточат (частично):

с 09-00 до 19-00 без электроэнергии останутся:

с 00-00 до 06-00 не будет электричества:

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