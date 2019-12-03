Опасное здание снесли по требованию прокуратуры

Прокуратура Мосальского района обнаружила в поселке Раменский заброшенное нежилое здание без перекрытий и стекол в оконных проемах.
При этом опасное строение никак не было огорожено, что создавало угрозу травмирования детей, которые могли беспрепятственно проникать в «заброшку».
Сотрудники прокуратуры обязали администрацию устранить нарушение, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 декабря.
В результате здание снесли, а виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.
Фото: Pixabay.com
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