Опасное здание снесли по требованию прокуратуры

Прокуратура Мосальского района обнаружила в поселке Раменский заброшенное нежилое здание без перекрытий и стекол в оконных проемах.

При этом опасное строение никак не было огорожено, что создавало угрозу травмирования детей, которые могли беспрепятственно проникать в «заброшку».

Сотрудники прокуратуры обязали администрацию устранить нарушение, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 декабря.

В результате здание снесли, а виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.

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