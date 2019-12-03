Уволившись, мужчина перестал платить алименты

Житель Людиновского района задолжал собственному сыну алименты на сумму почти 100 тысяч рублей.

В течение 3-х лет алименты исправно удерживались из заработной платы 31-летнего мужчины, но затем он уволился с работы и стал трудиться не официально.

Судебные приставы вынесли в адрес неплательщика ряд ограничительных и запретительных мер, и когда на его счетах появилась необходимая сумма, перевели ее по адресу.

На данный момент мужчина вновь официально устроился на работу и исполнительный документ о взыскании алиментов направлен в бухгалтерию организации для удержания периодических платежей.