Угонщики из Товарково покатались на нескольких авто за один вечер

Жители Товарково и Жилетово обратились в полицию, сообщив об угоне сразу нескольких автомобилей.
Правоохранители выяснили, что чужие авто приглянулись двум жителям поселка Товарково.
Сначала молодые люди пытались угнать две машины в родном поселке, но не получилось, сообщили в областном УМВД.
Выпив еще спиртного, парочка отправилась в Жилетово, угнала автомобиль, на котором доехала до поселка Пятовский. Путешествие завершилось столкновением с забором.
Бросив автомобиль, молодые люди вернулись в Жилетово, где вновь угнали машину, на которой уже отправились в поселок Товарково.
Подозреваемые находятся под стражей, ведется следствие.
Фото: pxhere.com.
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