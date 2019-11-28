Угонщики из Товарково покатались на нескольких авто за один вечер

Жители Товарково и Жилетово обратились в полицию, сообщив об угоне сразу нескольких автомобилей.

Правоохранители выяснили, что чужие авто приглянулись двум жителям поселка Товарково.

Сначала молодые люди пытались угнать две машины в родном поселке, но не получилось, сообщили в областном УМВД.

Выпив еще спиртного, парочка отправилась в Жилетово, угнала автомобиль, на котором доехала до поселка Пятовский. Путешествие завершилось столкновением с забором.

Бросив автомобиль, молодые люди вернулись в Жилетово, где вновь угнали машину, на которой уже отправились в поселок Товарково.

Подозреваемые находятся под стражей, ведется следствие.

Фото: pxhere.com.