Столичные врачи приедут в Обнинск

Столичные врачи приедут в наукоград, сообщили в администрации города.

В поликлинике №1 Клинической больницы №8 открылась запись на прием к врачам-специалистам из учреждений ФМБА.

2 декабря — проведет прием уролог-онколог из ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России.

4 декабря — проведет прием травматолог и сосудистый хирург из ФНКЦ ФМБА России.

11 декабря — проведут прием два аллерголога-иммунолога из Института иммунологии ФМБА России. Они также проведут тестирование пациентов.

Записаться можно очно в регистратуре или по телефону - через колл-центр Клинической больницы №8: (484) 3920541, (484) 3920543, (484) 3920544, (484) 3920546.

Фото: pxhere.com.