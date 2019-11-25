Предприниматель отработает 160 часов за самовольный сбор мусора

60-летний предприниматель самовольно разместил на пересечении улиц Можайская и Ромодановские Дворики 10 металлических контейнеров для сбора мусора.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что эта территория относится к особо охраняемым и входит в границы памятника природы «Овраг Можайка».

Кроме того, по дороге в охранной зоне регулярно ездила спецтехника.

Объем загрязненного грунта составил 959,38 кубических метров, а работы по восстановлению почвенного покрова оценили в сумму свыше 1 миллиона рублей.

На суде коммерсант свою вину признал.

Гражданину назначили 160 часов обязательных работ и лишили права оказывать услуги по вывозу мусора сроком на 1 год.

Фото: Pixabay.com.