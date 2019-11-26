Прокуроры обнаружили нарушения в работе краеведческого музея

Прокуратура Дзержинского района проверила Районный краеведческий музей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 ноября.

Проверяющие обнаружили, что две винтовки «Мосина» из экспонатов музея не прошли баллистические исследования и не внесены в книги поступлений.

Не были учтены и другие предметы, в числе которых значок «Областной слет молодых передовиков сельского хозяйства».

Больше всего нарушений выявилось в соблюдении требований пожарной безопасности.

Персонал не прошел соответствующую подготовку, не разработан план эвакуации, помещения не оборудованы огнетушителями.

В результате, должностное лицо будет привлечено к административной ответственности.

Руководителя учреждения обязали устранить все нарушения.

Фото: Pixabay.com.