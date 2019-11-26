Прокуроры обнаружили нарушения в работе краеведческого музея

Прокуратура Дзержинского района проверила Районный краеведческий музей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 ноября.
Проверяющие обнаружили, что две винтовки «Мосина» из экспонатов музея не прошли баллистические исследования и не внесены в книги поступлений.
Не были учтены и другие предметы, в числе которых значок «Областной слет молодых передовиков сельского хозяйства».
Больше всего нарушений выявилось в соблюдении требований пожарной безопасности.
Персонал не прошел соответствующую подготовку, не разработан план эвакуации, помещения не оборудованы огнетушителями.
В результате, должностное лицо будет привлечено к административной ответственности.
Руководителя учреждения обязали устранить все нарушения.
Фото: Pixabay.com.
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