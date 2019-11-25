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Вор украл сумку через окно

Опубликовано: 25.11.2019 11:42 0 276
Вор украл сумку через окно

В полицию Обнинска обратилась сотрудница образовательного учреждения с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 25 ноября.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник проник в помещение через открытое окно и украл сумку с деньгами и документами.

Похитителем оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

Мужчина в содеянном сознался и сообщил, что обнаруженные 7 000 рублей забрал себе, а остальное выкинул.

Гражданину грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.

Фото: Pixabay.com

Опубликовано: 25.11.2019 11:42 0 276
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