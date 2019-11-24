Двое водителей сбили пешеходов и скрылись

В прошедшую субботу, 23 ноября, спасатели дважды выезжали на ДТП, в которых пострадали пешеходы, сообщила пресс-служба МЧС.

В 17:02 на улице Дорожной в Калуге водитель сбил прохожего и скрылся с места аварии.

Аналогичное происшествие произошло около 18:30 на улице Карла Маркса в Кирове.

Насколько тяжелые травмы получили пострадавшие, не уточняется.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.