Калужанина осудили на 2,5 года поселений за смертельную аварию

43-летнего жителя Калуги признали виновным в аварии, которая произошла в мае этого года на Московской улице.

На суде установили, что автомобилист не учел интенсивность движения и, выполняя поворот, не уступил дорогу мотоциклу, из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался, а пассажир получил тяжелые травмы.

На суде мужчина признал свою вину.

Гражданин был осужден на 2 года и 6 месяцев колонии-поселения, сообщила областная прокуратура в пятницу, 22 ноября.

Сесть за руль он не сможет 3 года.

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