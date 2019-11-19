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Простуда отвоевывает свои позиции

19.11.2019 16:47 0 216
Простуда отвоевывает свои позиции

На 46 неделе общее число калужан, заболевших ОРВИ, увеличилось на 11,8%, сообщил областной Роспотребнадзор во вторник, 19 ноября.

Наибольшие показатели заболеваемости оказались в Барятинском (+46%), Думиничском (40%) и Мещовском (+38%) районах.

В Калуге чаще всего заболевали школьники (29,7%).

Случаев гриппа не выявили.

Фото: Pixabay.com


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