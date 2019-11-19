Простуда отвоевывает свои позиции

19.11.2019 16:47 216

На 46 неделе общее число калужан, заболевших ОРВИ, увеличилось на 11,8%, сообщил областной Роспотребнадзор во вторник, 19 ноября. Наибольшие показатели заболеваемости оказались в Барятинском (+46%), Думиничском (40%) и Мещовском (+38%) районах. В Калуге чаще всего заболевали школьники (29,7%). Случаев гриппа не выявили. Фото: Pixabay.com



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