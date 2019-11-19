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Калужанин вернул деньги за страховку и получил доплату

19.11.2019 11:51 1 989
Калужанин вернул деньги за страховку и получил доплату

Житель Калужской области решил расторгнуть заключенный договор со страховой компанией.

Гражданин отправил в фирму соответствующую претензию с требованием вернуть деньги, но ответа не получил.

Тогда клиент через Роспотребназдор обратился в суд, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 19 ноября.

В итоге, компанию обязали вернуть всю стоимость страховки и выплатить компенсацию морального вреда, а также назначили штраф за неисполнение требований потребителя.  

Фото: Pixabay.com


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