Калужанин вернул деньги за страховку и получил доплату

19.11.2019 11:51 989

Житель Калужской области решил расторгнуть заключенный договор со страховой компанией.

Гражданин отправил в фирму соответствующую претензию с требованием вернуть деньги, но ответа не получил.

Тогда клиент через Роспотребназдор обратился в суд, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 19 ноября.

В итоге, компанию обязали вернуть всю стоимость страховки и выплатить компенсацию морального вреда, а также назначили штраф за неисполнение требований потребителя.

Фото: Pixabay.com