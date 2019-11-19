Мужчина ударил себя ножом из мести

19.11.2019 10:51 355

В Малоярославецком районе мужчина пригласил к себе в гости родственника.

Когда «уставший» гость уснул, хозяин дома ударил себя ножом в предплечье, нож подкинул спящему родичу и вызвал «скорую».

Прибывшим медикам потерпевший сообщил, что его ранил визитер в пьяной ссоре. Вызванным полицейским обманщик рассказал ту же версию.

Однако оперативники в ходе беседы поняли, что раненый лжет. Вскоре мужчина сознался, что историю с ножевым ранением выдумал, чтобы отомстить своему родственнику.

Гражданину грозит до 3 лет тюрьмы за заведомо ложный донос.

Фото: Pixabay.com