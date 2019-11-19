Мужчина ударил себя ножом из мести

В Малоярославецком районе мужчина пригласил к себе в гости родственника.
Когда «уставший» гость уснул, хозяин дома ударил себя ножом в предплечье, нож подкинул спящему родичу и вызвал «скорую».
Прибывшим медикам потерпевший сообщил, что его ранил визитер в пьяной ссоре. Вызванным полицейским обманщик рассказал ту же версию.
Однако оперативники в ходе беседы поняли, что раненый лжет. Вскоре мужчина сознался, что историю с ножевым ранением выдумал, чтобы отомстить своему родственнику.
Гражданину грозит до 3 лет тюрьмы за заведомо ложный донос.
Фото: Pixabay.com
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