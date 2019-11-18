Нерадивые алиментщики заплатили почти 150 тысяч

18.11.2019 18:08 151

Судебные приставы провели рейды среди должников по алиментам, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в ходе рейда на имущество 25 нерадивых калужских родителей был наложен арест. Сотрудники ведомства арестовывали в основном компьютерную и бытовую технику, телевизоры, смартфоны и мебель. 11 неплательщиков алиментов были доставлены в отделы судебных приставов, где в отношении них были составлены административные протоколы.

Некоторые родители, увидев на пороге своей квартиры сотрудников службы судебных приставов, на месте расплачивались с долгами. Всего за одно утро в пользу несовершеннолетних детей было взыскано 146 тысяч рублей. Кроме того, в рамках 68 исполнительных производств были установлены источники доходов должников.