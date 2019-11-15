Предприниматели завезли 600 буренок из Нидерландов

15.11.2019 19:13 194

Специалисты Россельхознадзора и областного комитета ветеринарии провели обследование 604 коров, ввезенных из Нидерландов, сообщила пресс-служба Управления в пятницу, 15 ноября. Буренок закупила фирма «Русский сыр», находящаяся в Куйбышевском районе. Комиссия проверила состояние животных и условия их содержания на животноводческом комплексе. Все коровки оказались здоровы и прошли вакцинацию, ферма также соответствовала всем необходимым условиям. Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области.



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