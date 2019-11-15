Молодого драгдилера приговорили к 14 годам колонии

15.11.2019 18:49 32

23-летний житель Великого Новгорода был признан виновным в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 15 ноября.

Полицейские установили, что молодой человек приобрел свыше 19 килограммов синтетического дурмана, чтобы потом его перепродать.

Злоумышленник спрятал «дурь» в трех тайниках в лесу возле трассы в Жуковском районе.

Там закладки обнаружили московские полицейские.

На процессе обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд приговорил молодого мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

Фото: Pixabay.com