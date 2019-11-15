Обнинские волейболистки лидируют на турнире в Мексике

15.11.2019 12:52 125

В городе Четумаль прошли матчи группового этапа четырехзвездочного турнира Мировой серии по пляжному волейболу, сообщил в пятницу, 15 ноября, ВК «Обнинск». «Наши Маши» вышли во второй раунд плей-офф. Обнинские волейболистки сначала переиграли пару из России, а во втором матче оказались сильнее опытных итальянок. Фото: ВК Обнинск.



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