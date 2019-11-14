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В Калуге вновь погасят свет

14.11.2019 17:55 0 177
В Калуге вновь погасят свет

  Из-за ремонтных работ 15 ноября произойдет плановое октлючение электроэнергии в некоторых деревнях и районах Калуги.

с 08-30 до 12-00:

  • ул.В.Андриановой 21,23,23а;
  • ул.К.Либкнехта 34,36,38,38а,б;40.

с 08-30 до 13-00:

  • ул.1-я Загородная 1-25,2-26,28а;
  • ул.2-я Загородная 1,2-24;
  • 1-й Загородный проезд 1-9;
  • 2-й Загородный проезд 1-33,10-40;
  • 2-й Крайний проезд 1,2-10;
  • ул.Параллельная 1,2,4.

с 09-00 до 16-00 (частично):

  • д. Хотисино

с 09-00 до 18-00:

  • Животинки,
  • Комунна,
  • Верхняя Вырка,
  • Нижняя Вырка,
  • Сивково.

с 10-00 до 14-00:

  • ул.Хрустальная 56;58.

с 10-00 до 16-00:

  • с. Макарово.

с 13-00 до 16-00:

  • ул.Кутузова 28,30;
  • 2-й пер.Красноармейский 4-10.

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