Судебные приставы проведут Всероссийский день правовой помощи детям

14.11.2019 15:26 56

20 ноября состоится Всероссийский день правовой помощи детям. Управление Федеральной службы судебных приставов региона организуют приём граждан.

С 9 до 17 часов любой сможет без предварительной записи прийти на приём к сотрудникам правового отдела Управления и получить консультацию по вопросам нарушенных прав и соблюдения законных интересов детей, которые находятся в компетенции Службы судебных приставов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий его личность.

Также в этот день будет работать горячая телефонная линия по вопросам защиты прав и законных интересов детей. Получить консультацию можно, позвонив по телефону 8 (4842) 54-62-80 или 8 (4842) 54-08-87.