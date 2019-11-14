Калужане продолжают сдачу норм ГТО

14.11.2019 13:00 168

Самые спортивные калужане продолжают сдавать нормативы комплекса ГТО. С 1 января 2016 года и по октябрь этого в мероприятии поучаствовали 72 тысячи человек, сообщили в областном Минспорта.

Нормативы выполнили 31 656 человек, из них на «золотой» знак отличия – 12 419, на «серебряный» – 10 546, на «бронзовый» – 8 691 человек.

В настоящее время в рейтинге ГТО среди субъектов страна Калужская область занимает 13 место.



Фото: Министерство спорта Калужской области.