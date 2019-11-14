14.11.2019 10:35 386

Сегодня в 8 утра поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе.

Автомобиль «УАЗ» улетел в кювет и перевернулся, сообщили в областном МЧС.

В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали сотрудники скорой помощи, госавтоинспекторы и спасатели: всего 12 человек и 4 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.