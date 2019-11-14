Подростков отговорят от употребления наркотиков

14.11.2019 08:43 110

В регионе до 20 ноября продлится второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019».

Чтобы предупредить распространение наркомании среди подростков, калужские полицейские совместно со специалистами физкультуры и спорта, органами здравоохранения и волонтерами проведут лекции в школах и других учебных заведениях.

Как сообщили в пресс-службе областного МВД, такие встречи помогут несовершеннолетним узнать не только о вреде употребеления запрещенных веществ, но и об уголовной ответственности за их незаконный оборот.

Фото: pxhere.com.