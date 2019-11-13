30 тонн турецких гранатов не выпустили с таможни

13.11.2019 16:55 59

Почти 30 тонн турецких гранатов на выпустили с таможни специалисты областного Россельхознадзора. При проведении фитосанитарного контроля выявилось, что плоды заражены карантинным объектом – средиземноморской плодовой мухой, сообщила пресс-служба Управления в среду, 13 ноября. Вредоносное насекомое повреждает кожуру фруктов и ягод, вызывая появление плесени и гниение плодов. Фото: Pixabay.com



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