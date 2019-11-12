Районы и пригороды Калуги обесточат

12.11.2019 18:13 231

Из-за ремонтных работ 13 ноября без света останутся несколько районов Калуги, сообщили в горуправе.

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