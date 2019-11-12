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Районы и пригороды Калуги обесточат

12.11.2019 18:13 0 231
Районы и пригороды Калуги обесточат

Из-за ремонтных работ 13 ноября без света останутся несколько районов Калуги, сообщили в горуправе.

с 08-30 до 17-00:

  • ул. Привокзальная 7,4,6,7а

с 09-00 до 12-00:

  • ул.Терепецкая 9;12;11кор.1

с 09-00 до 17-00 (частично):

  • Забелино;
  • ул.Секиотовская;
  • ул.Мелиораторов;
  • СНТ Рассвет;
  • СНТ Буровик;
  • с/т Здоровье;
  • с/т Березка;
  • с/т Лесовод;
  • Хотисино.  

с 09-00 до 18-00:

  • Мужачи,
  • Б.Козлы,
  • М.Козлы,
  • Еловка,
  • Калашников Хутор.

с 13-00 до 17-00:

  • ул.Буровая 1,3,5,7,9;
  • ул.Железнодорожная 1,2,3,4,5,6,7;
  • ул.Школьная 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15;
  • Плетенёвка коттеджи.

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