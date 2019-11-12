Мужчина решился на кражу в расстроенных чувствах

12.11.2019 08:45 102

В полицию Малоярославецклого района обратился мужчина, у которого из дома пропали телевизор, антенна и планшет.

Потерпевший пояснил, что познакомился на улице с двумя случайными прохожими, с которыми распивал спиртное. Решили продолжить уже дома у мужчины, сообщили в областном УМВД.

В итоге хозяин уснул, а проснувшись не обнаружил ни гостей, ни имущество.

Оперативники вычислили подозреваемых, один из которых признался, что очень огорчился тому, что собутыльники уснули.

Уходя домой, фигурант забрал чужое имущество, которое затем спрятал у себя в гараже.

Расследование уголовного дела продолжается, все вещи вернулись владельцу.

Фото: pexels.com.