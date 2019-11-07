Калужский пловец стал чемпионом России

07.11.2019 19:10 59

Чемпионом России на 200 метрах вольным стилем стал Михаил Вековищев из Калужской области, сообщила Всероссийская федерация плавания в среду, 6 ноября.

Спортсмен прокомментировал свою победу и рассказал о тренировках: «Результатом доволен, показал свой лучший результат, второй год подряд защитил титул чемпиона России по короткой воде - в том году тоже выиграл».

Фото: Всероссийская федерация плавания