Предприниматель попал под прокурорский контроль

07.11.2019 18:34 114

Кировская межрайонная прокуратура обнаружила, что индивидуальный предприниматель нарушил сроки выполнения работ по благоустройству зоны отдыха в деревне Малая Песочня.

Частника обязали в месячный срок отчитаться о принятых мерах по устранению нарушений, однако коммерсант информацию так и не предоставил.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело, по результатам рассмотрения которого назначили штраф, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 ноября.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области