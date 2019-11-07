Иномарки перегородили перекресток в Калуге

07.11.2019 17:41 186

Днем в четверг, 7 ноября, на перекрестке улицы Луначарского и переулка Старичкова столкнулись две иномарки: «Ниссан» и «Мицубиси». По предварительным данным никто не пострадал. Движение было затруднено. Фотография очевидцев.



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