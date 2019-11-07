Парниковых газов стало меньше

07.11.2019 14:17 207

6 ноября, в среду, специалисты областного минприроды рассмотрели итоговый отчет о проведенной работе по инвентаризации выбросов парниковых газов на территории области. Чиновники обсудили проведенную работу по организации учета за 2018 год. Согласно данным общий объем выбросов снизился, сообщила пресс-служба ведомства. Фото: Pixabay.com.



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