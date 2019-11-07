В Балабаново строят современный детский сад и школу

07.11.2019 07:02 387

В Балабаново полным ходом идет крупномасштабная стройка. Белорусская компания возводит здания школы и детского сада. Ожидается, что они войдут в число самых больших и современных учреждений образования в регионе. Все нюансы строительства контролируются районной администрацией и областными профильными ведомствами, сообщает издание «Боровские известия». Сдача детского сада планируется через два месяца, а школы – во втором квартале следующего года. Фото: Боровские известия



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