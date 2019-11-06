Виртуальный концертный зал открыли в Медыни

06.11.2019 12:14 246

В городском Доме культуры Медыни состоялось торжественное открытие первого в районе виртуального концертного зала, сообщила пресс-служба областного минкультуры в среду, 6 ноября. На мероприятии присутствовало 140 человек. В виртуальном концертном зале будут показывать онлайн-трансляции выступлений известных российских коллективов и исполнителей. Фото: министерство культуры Калужской области



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей