Мужчина выпил пива и решил ограбить магазин

06.11.2019 10:24 358

30-летний ранее судимый калужанин, выпив бутылку пива, решил обчистить кассу того магазина, где купил спиртное. Пока продавец была в подсобке, мужчина подошел к аппарату и забрал выручку. Добычей злоумышленника стали 2 тысячи рублей. Сотрудница магазина сообщила о похищении в полицию. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет тюрьмы за грабеж, сообщила пресс-служба МВД в среду, 6 ноября. Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.



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