Иномарка и бетономешалка столкнулись на Московской

05.11.2019 12:42 977

В Калуге на улице Московской бетономешалка столкнулась с автомобилем «Черри», сообщили в областном МЧС.

В результате ДТП есть пострадавший. Помощь ему на месте оказывали врачи скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.