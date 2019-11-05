Пока одна девушка плясала, другая стащила ее телефон

05.11.2019 08:37 528

Калужанка обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу своего мобильного телефона в одном из ночных клубов.

Полицейские установили подозреваемую- 19-летнюю девушку, которая увидела забытый телефон в «дамской комнате».

Девушка вытащила сим-карту, гаджет спрятала в сумочку, а позже продала своей знакомой за 6 тысяч.

За кражу посетительнице клуба придется ответить перед судом- ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.