Козельчанка оклеветала сожителя

Жительница Козельского района обратилась в полицию с заявлением о краже своего мобильного телефона.
В преступлении женщина обвинила своего сожителя, сообщили в областном УМВД.
Однако, полицейские выяснили, что женщина поссорилась с возлюбленным и решила отомстить ему, написав ложный донос.
За это ей грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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