Козельчанка оклеветала сожителя

02.11.2019 14:05 145

Жительница Козельского района обратилась в полицию с заявлением о краже своего мобильного телефона.

В преступлении женщина обвинила своего сожителя, сообщили в областном УМВД.

Однако, полицейские выяснили, что женщина поссорилась с возлюбленным и решила отомстить ему, написав ложный донос.

За это ей грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: УМВД России по Калужской области.