Родителям юных погромщиков придется выложить 100 тысяч

01.11.2019 18:52 66

В Боровске несколько подростков разбили фонари и поломали малые архитектурные формы в новом детском парке, сообщил новостной портал Obninsk.Name в пятницу, 1 ноября.

Родителям юных погромщиков придется возместить нанесенный ущерб, который оценивается в сумму порядка ста тысяч рублей.

Подобная практика будет применяться и впредь, и важно, чтобы это уяснили все вандалы, - сообщил замглавы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей Степанов.

Фото: Pixabay.com.