За гибель водителя нарушитель отправится в колонию

29.10.2019 10:20 289

Житель Медыни осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле 52-летний мужчина, управляя автомобилем, выехал на встречку и столкнулся с другим авто.

В результате водитель, ехавший по правилам, скончался на месте. А нарушитель признал свою вину и отправится на три года в колонию-поселение.

Фото: pexel.com.