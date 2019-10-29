Ответственные за ремонт дорог оштрафованы

29.10.2019 09:53 776

Должностные и юридические лица оштрафованы на ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, сообщили в областной ГИБДД.

Составлено 48 административных материалов: должностные лица, ответственные за состояние дорог, заплатят от двадцати до тридцати тысяч рублей, юридические- от двухсот до трехсот тысяч рублей.

Госавтоинспекция Калуги внесла 3 представления и выдала 15 предписаний в адрес собственника дорог.