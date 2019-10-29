Боровчанке угрожали убийством

29.10.2019 09:43 202

Жительница Боровского района обратилась в полицию с заявлением о том, что ей угрожают убийством, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как было установлено, заявительница находилась дома вместе со своим сыном. К ним за помощью обратилась сожительница молодого человека и сообщила, что в их дом пришли знакомые, произошел конфликт.

Решить его отправились мать и сын, но один из участников ссоры достал из-за спины предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать женщине. Схватил ее за волосы, после чего дважды выстрелил в стену, при этом угрожая убить. На помощь матери бросился сын, а женщина выбежала и позвонила в полицию.

Подозреваемого задержали, на время следствия он отпущен под подписку о невыезде.

Фото: pxhere.com.